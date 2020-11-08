В рейтинге столичных школ будет учитываться функциональная грамотность

Пятого ноября на селекторном совещании столичного Департамента образования и науки обсуждалась публикация в конце октября методики Рейтинга вклада школ Москвы в качественное образование местных школьников. По словам научного руководителя Центра педагогического мастерства (ЦПМ) Ивана Ященко, в нынешнем году в эту методику включили новую группу параметров — функциональную грамотность. Олимпиаду по этому направлению будут проводить под эгидой Московской олимпиады школьников, ее результаты будут учитываться в рейтинге, — уточнил эксперт.

Как отметил научный руководитель ЦПМ, диагностика по функциональной грамотности будет проводиться попутно с проверкой читательской, математической и естественнонаучной грамотности для заканчивающий шестой класс учеников. Функциональная грамотность в наше время является очень важным направлением, ведь она позволяет каждому ученику быть успешным в современной цифровой жизни, — заявил Иван Ященко.