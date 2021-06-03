В РФ появилась «Википедия», в которой собирают информацию об ушедших

Все течет, все меняется. У новых поколений нет желания и возможности сохранять память о своих предках, они стали реже посещать кладбища. Однако каждый человек хотел бы хранить память о близких, иметь возможность вспомнить совместные моменты. Для того, чтобы решить проблему, ряд столичных IT-предпринимателей успешно запустил стартап, получивший название «Код Памяти». Выбрав тариф (есть, как платные тарифы, так и бесплатный, функционал которого, конечно, ограничен) и внеся оплату только один раз, пользователь получает возможность создать в интернете специальную «страницу памяти». На нее можно загрузить фотографии, запись голоса или аудиозаписи, видеоролики из семейного архива, а также памятный текст. Использование опции настройки приватности позволит создателю страницы разрешить доступ к ней только тем людям, у кого есть соответствующий пароль. К настоящему времени уже свыше четырех тысяч человек прошли регистрацию на сервисе «Код Памяти».

Сообщается, что для того, чтобы получить доступ к «странице памяти», пользователю предоставляется специальный QR-код, который размещают на нержавеющей металлической табличке, которую крепят к надгробному камню или в других памятных местах. При этом код можно использовать в разных местах, к примеру, в театре, если усопший был актером.

Добавим, что сервис «Код Памяти» гарантирует максимальную сохранность данных, которые размещены на «страницах памяти». Для этого информация копируется на несколько серверов. Оплата доменов осуществляется на максимально возможный период времени.