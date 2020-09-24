В РФ разработан Комплексный план по переработке отходов электростанций и котельных

22 сентября рабочая группа Госсовета РФ поддержала созданный специалистами Минэнерго Комплексный план Правительства РФ по утилизации отходов сгорания твердого топлива. Речь идет о действенном инструменте для стимулирования экономического роста и достижения федеральных целей в сфере развития инфраструктуры и решения актуальных экологических проблем. Отмечается, что скопившиеся в отвалах российских электростанций и котельных 1,5 млрд тонн золы и шлаков способны принести большую пользу экономике страны. За счет экономии на производстве стройматериалов и полимеров это порядка 100 млрд рублей до 2035 года. Об этом рассказывает «Российская газета».

В некоторых европейских государствах, к примеру, Германии, Нидерландах и Дании, доля утилизации золошлаковых отходов составляет 100%. Нашей стране есть, куда стремиться, — всего 8%. Лучшие показатели в Российской Федерации у Кузбасса (им управляет председатель рабочей группы Госсовета по направлению «Энергетика» Сергей Цивилев), в Красноярском крае, Иркутской и Омской областях. В частности, ведущий производитель и поставщик угля в РФ АО «СУЭК» Андрея Мельниченко производит из золошлаковых отходов красноярских ТЭЦ стройматериалы. Они позволили полностью рекультивировать отработанный угольный карьер в Березовском районе. Всего же в мире применяется более 300(!) технологий утилизации золошлаковых отходов. Из них даже получают золото.