В «Родине» Подмосковной — новый глава

Председателем совета регионального отделения партии избран Габов Никита Александрович. Также избран новый состав руководящих органов.

От новой команды ожидается обновление формата работы. Интересно то, что Габов является федеральным политиком и много лет работает в Государственной Думе, в данный момент является советником председателя Комитета по вопросам семьи, женщин и детей. В прошлом – председатель Комиссии по парламентскому контролю. Ирина Хвингия, Раиль Шарапов и Вадим Михайлов, также вошедшие в руководство региональной «РОДИНЫ» – частые эксперты на телевидении, имеют опыт работы в Федеральном Собрании.

Среди предложенных преобразований стало подписание соглашений с общественными организациями и производственниками о поддержке и проведении социально значимых мероприятий. Еще одно решение, озвученное Габовым – это образование партийных комиссий, которые возьмут на себя нагрузку в части выстраивания эффективной коммуникации между городскими отделениями, местными администрациями и населением, таким образом выступая в роли некого профсоюза, который мог бы оказывать адресную помощь.

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