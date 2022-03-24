В РОО «Крымсотрудничество» проведены очередные назначения

Общество
24 марта 2022

В РОО «Крымсотрудничество» начальником Департамента по развитию отношений со странами арабского мира назначен Айман Нажиб.

А. Нажиб длительное время проживает на территории Крыма, переехал на полуостров из Ливана. Женат, имеет детей. По профессии врач-стоматолог, осуществляет медицинскую практику. Занимает активную жизненную позицию.   Напомним, деятельность РОО «Крымсотрудничество» направлена на признание Республики Крым неотъемлемой частью Российской Федерации. Также организация в ближайшее время планирует провести ряд мероприятий по расширению экономического и культурного сотрудничества Республики Крым с соседними странами.

Похожие новости

Новости

ФИДЕ: в Сочи организуют крупные шахматные турниры

Новости

АТОР: курорты Сочи и Анапы ожидает срыв сезона

Новости

ЦБ призвал списать кредиты жителям Кубани и Крыма, пострадавшим от наводнения

Регионы

Наталья Боева приняла участие в открытии новой школы в Каневской

Общество

Депутат Наталья Боева предлагает профинансировать первое рабочее место для студентов

Технологии

Новую линейку продуктов премиум-класса на MWC2022 представил HONOR

Мир

Совершенствоваться во всех аспектах их жизни призывает женщин Hisense

Общество

Член Союза писателей России: «Нестандартное мышление не должно отрываться от реальности»

Общество

Dahua Technology приглашает профессионалов в сфере видеонаблюдения на партнерские семинары в Поволжье