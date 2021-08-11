В Росприроднадзоре прокомментировали ЧП с разливом нефти под Новороссийском

Новости
12 августа 2021

По словам главы Росприроднадзора Светланы Радионовой, полученные из космоса спутниковые снимки не доказывают, что под Новороссийском произошел разлив большого объема нефти. Глава природоохранного ведомства отметила, пленка нефтепродуктов могла распределиться на значительной площади водной поверхности, однако иметь крайне малую толщину. В анализе чрезвычайного происшествия ведомство должно оперировать информацией не только спутниковых снимков, но еще и данными, полученными специальным оборудованием, добавила она.

«Фотоснимки, сделанные орбитальными спутниками, фиксируют микронную пленку, которая покрывает значительную площадь водной поверхности. Во-первых, мы не можем утверждать, из чего состоит эта пленка – из нефтепродуктов или еще каких-либо компонентов. Во-вторых, мы не можем утверждать об объемах разлива нефти, не зная толщину пленки. Фотоснимки в данном чрезвычайном происшествии не могут выступать достоверной доказательной базой», – сказала Светлана Радионова.

Напомним, разлив нефти под Новороссийском на причале Каспийского трубопроводного консорциума произошел в субботу, 7 августа. Как было установлено по итогам предварительного расследования, причиной ЧП стало механическое разрушение гидрокомпенсатора заправляемого танкера Minerva Symphony. Вначале в консорциуме заявили, что площадь загрязнения составляет всего 200 квадратных метров. Позже со снимков спутников стало понятно, что общая площадь нефтяного пятна оказалась в 400 тыс. раз больше – около 80 квадратных километров.

Источник фото: imag.one

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