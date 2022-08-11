В России может появиться новый праздник

Создать день в честь работников красных зон — такой инициативой выступила московская фирма пцр-тестов Leccurate. Они обратились с петицией к населению и адресовали ее лично Михаилу Мурашкину, в министерство здравоохранения РФ. Сейчас петицию подписали порядка 500 человек. И она продолжает набирать с обороты и получает искренний отклик у россиян

В петиции http://change.org/p/инициировать-день-ковида-и-день-работника-красной-зоны предлагается:

— Оценить труд врачей, медсестёр, медперсонала, операторов скорой помощи, работников call-центра, работу Роспотребнадзора — без всех этих людей ковид невозможно было бы остановить и сдержать пандемию.

По мнению компании Leccurate, этот день должен особо почитаться и выделяться среди общей массы праздников.

Врачи красной зоны ежедневно подвергались и подвергаются огромному риску для здоровья, общему стрессу и совершают порой невозможное, вытаскивая больных с того света.

Персонал больниц работает стойко и отважно на протяжении уже двух лет. И уверено борется с каждой новой волной инфекции. А посему их заслуги должным образом должны поощряться и стать «Красным днём» в календарных праздниках Российской Федерации. Необходимо создать особый день, который бы отметил заслуги работников медицинской отрасли. А также почтил память всех, кого забрала эта болезнь.