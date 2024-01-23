В России набирают популярность трехсторонние дистанционные сделки

Издание «Московский комсомолец», ссылаясь на портал Федеральной нотариальной палаты, пишет о том, что нотариально удостоверенные сделки в дистанционном формате становятся все более популярными.

Эксперты говорят, что за 2023 год спрос на дистанционный формат вырос вдвое, а по сравнению с первым годом работы сервиса его популярность выросла в 9 раз.

Более того, сейчас все более популярными становятся дистанционные сделки, проводимые сразу между тремя регионами. Так, например, в одном случае два сособственника (один из Самары, другой из Новосибирска) дистанционно продавали квартиру, которая досталась им по наследству, жителю Ангарска.

В другом случае сделка касалась выделения долей в квартире, приобретенной на средства маткапитала, и последующей продажи этого жилья. Покупатель и сама недвижимость находилась в Красноярске, два собственника (муж и жена) – в Сочи, а третий собственник, их взрослая дочь, — в Санкт-Петербурге.