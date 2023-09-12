В России продолжают в ускоренном темпе строить трассу М-12

Стартовал трафик по новому участку транспортного маршрута «Россия», соединяющему Москву и Арзамас. На открытии построенного за рекордные 10 месяцев участка федеральной трассы М-12 присутствовал Президент России В.В. Путин.

Выполнение целого комплекса столь сложных работ в самые сжатые сроки, как это произошло на строительстве трассы М-12, уже не выглядит чем-то невероятным – постепенно это становится обыденным явлением. Это происходит благодаря особому отношению к данному проекту со стороны правительства и лично Марата Хуснуллина. Специалисты отмечают, что рекордные сроки строительства транспортных артерий и сопутствующей инфраструктуры уже стали обычным явлением, пишет «Комсомольская правда».

По словам Хуснуллина, курирующего строительство новой трассы в сторону Китая, работы на участке завершены на 10 месяцев раньше предусмотренных планом сроков, что стало возможным благодаря повышенному вниманию и помощи президента и главы правительства России. Также в своем выступлении вице-премьер назвал в числе решающих факторов успеха применение метода опережающего финансирования, слаженную работу строителей и смежных организаций.