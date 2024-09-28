В России прошел Форум молодых лидеров стран БРИКС 2024

В Казани состоялся Форум молодых лидеров стран БРИКС 2024. Мероприятие представляло собой встречу официальных лиц, представителей СМИ, экспертов и лидеров общественного мнения из Китая и России, а также молодых международных участников из стран БРИКС.

Форум был посвящен теме «Новые возможности для общего будущего» с акцентом на исследование того, как молодые люди могут активно и с пользой сотрудничать в рамках БРИКС. Он подчеркнул важность сотрудничества молодежи в укреплении взаимопонимания и продвижении культурного обмена между странами.

Принимающими сторонами форума выступили совместно China Daily и Посольство Китая в России, а организован он был компанией 21st Century Media and Education в партнерстве с Казанским федеральным университетом. Дополнительную поддержку форуму оказали Межрегиональная ассоциация международного сотрудничества и Институт Конфуция при Казанском федеральном университете.

В ходе мероприятия 21st Century Media and Education подписала Меморандумы о взаимопонимании (МОВ) с Татар-информ и Казанским федеральным университетом. Кроме того, молодые представители одобрили «Инициативу БРИКС по молодежному сотрудничеству и развитию» (BRICS Youth Cooperation and Development Initiative), которая выступает за открытость и сотрудничество, поощряя молодежь из стран БРИКС использовать возможности, справляться с вызовами и развивать культуру непрерывных инноваций.

Организаторы мероприятия подчеркнули, что молодежь БРИКС играет важную роль как бенефициара, так и активного участника данных инициатив. Форум нацелен на усиление молодых голосов, демонстрацию их стремлений и поощрение сотрудничества между ними. Кроме того, форум стремится культивировать взаимоотношения, вдохновлять на новые перспективы и прививать чувство ответственности молодому поколению.

Участники форума восприняли мероприятие как глобальную площадку для диалога молодежи стран БРИКС, направленную на укрепление взаимопонимания. Они считают, что молодежь, признанная движущей силой будущего прогресса, может расширить свои международные перспективы и повысить конкурентоспособность за счет совместного обучения.

Отличительной особенностью мероприятия стали прямые диалоги между молодыми представителями стран БРИКС. Глеб Сергеевич Потапов (Potapov Gleb Sergeevich), российский куратор-основатель хаба SСOLAR в Санкт-Петербурге; Шамим Закария (Shamim Zakaria), индийский журналист и комментатор из Пекина; а также Витор Моура (Vitor Moura), бразильский директор по маркетингу Бразильско-китайской бизнес-ассоциации, поделились своими мыслями о возможностях и потенциале сотрудничества в рамках БРИКС. Они призвали молодежь укреплять культурные обмены, взаимопонимание и совместные усилия на пути к общему будущему для человечества.

Клейменова Александра (Kleimenova Aleksandra), первый призер квалификационного соревнования в Санкт-Петербурге конкурса China Daily Belt and Road Youth English Speaking Competition из России, провела круглый стол, на котором четыре молодых представителя стран БРИКС поделились своим опытом и взглядами на возможности, возникающие в результате сотрудничества стран БРИКС в области образования, жизни и карьеры.

Подчеркнув начало новой эры «Большого БРИКС» после расширения списка стран-участников БРИКС в начале года, эти представители особо отметили расширенную платформу, доступную в настоящее время для участия молодежи в таких областях, как устойчивое развитие, инновации, предпринимательство и культурный обмен.

Участниками круглого стола стали южноафриканский популяризатор традиционной китайской медицины Шанна Роуз Эразмус (Shannah Rose Erasmus), второй призер финала Всекитайского конкурса по русскому языку (All-China Russian Language Competition Finals) из Китая Ли Юньцин (Li Yunqing), горячая сторонница Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества из России Валиева Алина Рамилевна (Valieva Alina Ramilevna) и иранский инфлюенсер Делхастех Абальфазл (Delkhasteh Abalfazl).

Мероприятие будет широко освещаться на медиаплатформе China Daily, в местных российских СМИ, международных СМИ и глобальных медиа-каналах в социальных сетях. Программа China Daily Youth Power также запустит специальную программу в сотрудничестве с местными СМИ для привлечения глобальной молодежной аудитории, способствуя межкультурному обмену между людьми из разных слоев общества.