В России провели семинары, посвященные лучшим практикам в сфере отечественной национальной политики

Программа мероприятия направлена на ретрансляцию успешного опыта реализации социальных практик регионального и муниципального значения
11 и 12 ноября 2020 года ФГБУ «Дом народов России» запускает серию семинаров и вебинаров на тему: «Экспертная оценка лучших практик в сфере государственной национальной политики» и «Лучшая практика в области государственной национальной политики». Это необходимо для того, чтобы в России были выработаны единые стандарты работы с социальными проектами, а граждане могли перенять опыт успешных практик.
«Мы проанализировали текущий уровень реализации социальных практик и пришли к единому мнению – необходимо выработать единый стандарт подготовки и проведения подобных проектов, для получения большей отдачи от них», — поделился впечатлениями директор Дома народов России Андрей Николаевич Березин.
В конце мероприятия представители ФГБУ «Дом народов России» подведут итоги и отберут лучшие практики в сфере государственной национальной политики Российской Федерации для их дальнейшего тиражирования.
В качестве экспертов на мероприятиях выступают:
- Березин Андрей Николаевич, директор ФГБУ «Дом народов России»,
- Буранова Лариса Николаевна, Министр национальной политики Удмуртской республики,
- Михалева Евгения Абрамовна, первый заместитель Председателя Совета Ассамблеи народов России,
- Бережкова Софья Борисовна, советник информационно-аналитического отдела Управления мониторинга, анализа и прогноза ФАДН России;
ФГБУ «Дом народов России» учрежден с целью создания условий для сохранения, развития, возрождения национальных культур в нашей стране и реализации национально-культурных прав гражданами Российской Федерации. Серия мероприятий с обсуждением лучших практик призвана создать предпосылки для успешного участия Федеральных национально-культурных автономий России и других некоммерческих организаций, реализующих социальные проекты для сплочения народов России через знакомство с культурой и обычаями каждого.
Запись мероприятий будет доступна на сайте 2020.domnarodov.ru в разделе «Программа».
О ФГБУ «Дом народов России»
Дом народов России – бюджетное учреждение, учрежденное Федеральным агентством по делам национальностей и зарегистрированное в марте 2020 года. Основная цель – создавать условия для сохранения, развития, возрождения в необходимых случаях национальных культур в нашей стране и реализации национально-культурных прав гражданами Российской Федерации.
Идея создания подобного учреждения, которое объединило бы под одной крышей все Федеральные национально-культурные автономии России и дало бы им возможность полноценной масштабной работы, высказывалась неоднократно с момента появления Совета при Президенте России по межнациональным отношениям.