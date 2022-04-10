В России расширят полномочия регионов по развитию науки и образования

Как сообщает в своём telegram-канале председатель комитета ГД по науке и высшему образованию Сергей Кабышев, законопроект уже приняли во втором и третьем чтении на пленарном заседании Государственной Думы

Изменения в федеральные законы «О науке и государственной научно-технической политике» и «Об образовании в Российской Федерации» направлены на расширение возможностей регионов по поддержке и развитию высших учебных заведений и научных организаций на своей территории.

Регионам смогут напрямую финансировать развитие инфраструктуры вузов, программы развития федеральных вузов и научных организаций, научные исследования и экспериментальные разработки, а также получение высшего образования.

По словам Сергея Кабышева, такое расширение полномочий региональной власти позволяет устранить ранее существовавшие препятствия для помощи расположенным на их территории федеральным вузам и, более того, соответствует установленным Конституцией нашей страны предметам ведения (наука и образование, согласно статье 72 Основного Закона, являются предметами совместного ведения Российской Федерации и ее субъектов).

Таким образом, принятый законопроект значительно расширяет возможности участия региональной власти в развитии науки и высшего образования, а также дает вузам источник дополнительного финансирования.