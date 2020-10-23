В России вероятен дефицит лекарств из-за ажиотажного спроса на них

В нескольких российских регионах зафиксирован ажиотажный спрос на противовирусные препараты и антибиотики. Граждане бросились запасаться этими средствами во время пандемии коронавирусной инфекции и расцвета сезонных заболеваний. Некоторые недобросовестные аптеки даже идут на продажу лекарств без рецептов. Результатом ажиотажного спроса стал дефицит ряда противовирусных препаратов, от чего, главным образом, пострадают не здоровые, а заболевшие люди. Об этом написало издание «Газета.ру».

Следует отметить, что у здоровых людей, которые участвуют в нездоровом ажиотаже, также есть повод для беспокойства. Это связано с тем, что прием сильнодействующих препаратов должен осуществляться исключительно по назначению врача и при наличии рецепта. Если человек неконтролируемо принимает, к примеру, антибиотики, он формирует у себя устойчивость к ним. Тем самым, он делает себя более уязвимым для заболевания в будущем, — говорят эксперты.