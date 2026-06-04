В России заработала легальная схема использования криптовалюты для повседневных трат

Криптосервис Antarctic Wallet совместно с российским банком запустил выпуск виртуальных карт. Это один из первых публичных примеров интеграции криптосервиса с российским банком и платежной системой в рамках действующего регулирования – без P2P-переводов между физлицами. Схема построена так, чтобы укладываться в требования по AML/KYC и 115-ФЗ.

Сервис, которым пользуются более 460 000 зарегистрированных пользователей, предложил рынку рабочую модель конвертации криптовалюты в рубли в момент покупки. В отличие от привычных P2P-схем, перевод средств в рубли происходит официально, через инфраструктуру банка и платежной системы.

Что запущено

Пользователь получает виртуальную карту, привязанную к балансу в Antarctic Wallet. При оплате покупки средства со счета в USDT или TON конвертируются в рубли и списываются с карты. На текущий момент выпущено несколько десятков тысяч карт. Компания планирует расширять выпуск: карты удобнее в повседневном использовании, особенно в условиях плохой мобильной связи, когда оплата по QR-коду затруднена.

Цифры

– Пользовательская база выросла на 60% за полгода.

– География пользователей включает Россию, Узбекистан, Кыргызстан, Вьетнам, Таиланд и другие страны.

Топ-категории трат по картам

– Офлайн-ритейл – продуктовые магазины.

– Офлайн-точки питания – кафе и рестораны.

– Остальной ритейл и сервис – хозяйственные магазины, квесты, развлечения и другое.

Лимиты операций

– Базовый уровень верификации (KYC): до 100 000 рублей за транзакцию и до 200 000 рублей в месяц.

– Расширенный уровень верификации (KYC): до 200 000 рублей за транзакцию и до 1 000 000 рублей в месяц.

Почему это важно для рынка

Кейс выходит на фоне продолжающейся дискуссии о регулировании криптовалют и цифровых финансовых активов в России. Он показывает пример рабочей модели внутри действующего законодательства, а не в обход него.

«До сих пор у российского пользователя не было законного способа использовать криптовалюту для повседневных трат — только P2P. Наш кейс показывает, что криптосервис и банк могут работать вместе в рамках действующего закона, создавая инфраструктуру для конвертации крипты в рубли в момент покупки. Это создает новую категорию финансовых продуктов и, надеемся, ускорит появление понятных правил для всей финтех-сферы», — отметил Всеволод Зимин, руководитель направления по внешним коммуникациям Antarctic Wallet.