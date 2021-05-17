В российской столице подвели итоги олимпиады «Современный московский учитель»

Общество
17 мая 2021

При участии заместителя директора ТемоЦентра Игната Игнатова на прошлой неделе состоялось селекторное совещание столичного Департамента образования и науки. Мероприятие отметилось подведением итогов олимпиады «Современный московский учитель». Состязания проводились в три этапа, участники представляли 389 образовательных учреждений мегаполиса.

Участниками олимпиады стали свыше 3800 столичных преподавателей. По словам Игната Игнатова, соревнование нацелено на то, чтобы способствовать профессиональному развитию местных педагогов. Работы всех участников финала вне зависимости от того, победили они или стали лауреатами, были удостоены высокой оценки со стороны экспертов и жюри. Победителями в результате были признаны десять преподавателей, а еще десять были названы лауреатами. Все финалисты получат дипломы и смогут войти в число участников запланированного на следующий год конкурса «Учителя года Москвы».

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