В Россию прибывают гости из-за рубежа для участия в VK Fest Красноярск

В Красноярске 8 июня стартовал VK Fest. На мероприятие активно прибывают гости из-за рубежа. В программе фестиваля – выступления звездных исполнителей, среди которых рэпер Хаски, группа 25/17, Рамиль, Mary Gu и многие другие. Главным сюрпризом для всех гостей фестиваля станет выступление легендарного Басты.

При этом VK Fest Красноярск вызвал значительный интерес как внутри РФ, так и за рубежом. В частности, в Китае начали продаваться групповые туры на фестиваль. В аэропорту Красноярска были замечены китайские туристы, которые прибыли в город с целью посетить фестиваль. Китайцы активно записывают видео, показывая, как они развлекаются на VK Festе, разрисовывают свои лица во флаги РФ, закупают мерч, признаются в любви к России, наслаждаются прослушиванием российских исполнителей.

VK Fest, безусловно, можно назвать одним из наиболее ярких событий этого года. Все билеты на фестиваль были распроданы в считанные дни. Стоит также отметить, что на въезде на Октябрьский мост образовались 9-балльные пробки. Мост ведет на о. Татышев, где и пройдет масштабный фестиваль.