В Ростове-на-Дону объяснили причину введения комендантского часа для кафе и ресторанов

Во вторник, 13 октября, пресс-центр Правительства Ростовской области прокомментировал инициативу властей региона о частичном возобновлении карантинного режима для предприятий общепита. В пресс-центре сообщили, введение комендантского часа позволит ограничить время пребывания местных жителей в общественных пространствах с повышенной концентрацией посетителей и, соответственно, минимизировать социальные контакты.

В пресс-службе донского правительства напомнили, начиная со среды, 14 октября, помимо Ростова-на-Дону, в Батайске, Новочеркасске и Волгодонске возобновят действие антиковидные ограничительные меры. Это связано с существенным ухудшением эпидемической ситуации на фоне распространения Covid-19. В частности, действие комендантского часа распространится на объекты общепита – бары, кафе, рестораны, заведения фастфуд, которые должны будут закрываться в 22:00 по местному времени.

«В заведениях общепита с вечерним и ночным режимом работы, преимущественно, люди отдыхают без медицинских масок. После 22:00 деятельность подобных объектов, в большей степени, имеет развлекательную направленность. Введением ограничений по графику работы мы планируем частично сократить период пребывания граждан в опасных с эпидемической точки зрения местах и минимизировать контакты отдыхающих», – объяснили в областном правительстве.

Ранее стало известно о возобновлении антиковидных ограничительных мер в Батайске. К примеру, граждане пенсионного возраста от 65 лет, а также батайчане, страдающие от хронических заболеваний, обязаны ограничить свое пребывание в общественных пространствах и по месту службы.