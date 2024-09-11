В Ростове-на-Дону прошла школа по профилактике падений и переломов у пожилых

5 сентября в Ростове-на-Дону состоялась школа по внедрению комплекса мер, направленного на профилактику падений и переломов у лиц пожилого и старческого возраста (Комплекс мер) в рамках реализации федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография».

В работе школы приняли участие Ольга Ткачева, главный внештатный специалист гериатр Минздрава России, Владимир Шин, главный внештатный специалист гериатр Ростовской области, Илья Бабенко, руководитель проектного офиса «Старшее поколение», Тамара Шмелева, заместитель руководителя проектного офиса «Старшее поколение», главные специалисты по гериатрии, терапии и общей врачебной практике (семейная медицина), медицинской профилактике, эндокринологии, ревматологии, травматологии-ортопедии, скорой медицинской помощи, офтальмологии, участвующих в реализации Комплекса мер, более 120 медицинских специалистов Ростовской области.

В программе школы были освещены основные вопросы профилактики падений и переломов, а также организации и внедрения комплекса мер, направленных на улучшение текущей практики оказания медицинской помощи пациентам старше 60 лет.

«Наша конференция является междисциплинарной и даже межведомственной, потому что мы обсуждаем проблему пожилого возраста. Наша задача очень конкретная – улучшить качество жизни и уменьшить смертность граждан пожилого возраста в нашей стране», – обратилась к участникам школы Ольга Ткачева, главный внештатный специалист гериатр Минздрава России.

Программа профилактики падений и переломов внедряется во всех регионах страны, в том числе в Ростовской области. Участники мероприятия обсудили, что необходимо выявлять пациентов с риском переломов, оценивать эти риски и формировать группы, требующие особого внимания.

«Большое влияние на ожидаемую продолжительность жизни, ввиду высокой социальной значимости проблемы перелома проксимального отдела бедра, оказывает профилактика падений и переломов у лиц пожилого и старческого возраста. Летальность при переломе проксимального отдела бедра составляет 40%, из выживших в течение года до 64 % теряет мобильность, а половина – остается прикованной к постели. Решению этой стратегической задачи по достижению целевого уровня ожидаемой продолжительности жизни, обеспечения здорового старения, сохранения качества жизни пожилого человека и его независимости от посторонней помощи служит результат федерального проекта — разработан и внедрен в практику во всех субъектах Российской Федерации комплекс мер, направленный на профилактику падений и переломов у лиц пожилого и старческого возраста.», – отметил Илья Бабенко, руководитель федерального центра координации деятельности субъектов Российской Федерации по развитию организации оказания медицинской помощи по профилю «гериатрия».

Федеральный центр координации деятельности субъектов Российской Федерации по развитию организации оказания медицинской помощи по профилю «гериатрия» Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н.И. Пирогова реализует мероприятия по созданию гериатрической службы в регионах Российской Федерации, в том числе создание региональных гериатрических центров и гериатрических отделений, в которых будут получать помощь граждане старшего трудоспособного возраста.