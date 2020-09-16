В Ростовской области продолжается сбор овощного и плодоовощного урожая

По информации донского Минсельхозпрода, для получения урожая в текущем году аграрные компании, а также фермерско-крестьянские хозяйства высадили картофель на земельных наделах площадью около 6,2 тыс. гектаров. По состоянию на вторник, 15 сентября, фермерами убрано 65% площадей, что составляет 4 тыс. гектаров. Валовой объем урожая достиг 113,3 тыс. тонн.

Под посев овощей в 2020 году фермеры освоили 6,1 тыс. гектаров. Овощеводческие предприятия Ростовской области уже отчитались, что урожай собран с наделов площадью 3,9 тыс. гектаров. Валовой объем продукции превысил 132 тыс. тонн. В Департаменте информационной политики правительства Ростовской области также сообщили, что в регионе набирает обороты уборочная кампания по плодовым культурам.

«Уборочная кампания по плодовым культурам на Дону продолжает набирать обороты. Так, например, фермерские хозяйства и аграрные компании собрали урожай плодово-ягодных культур более чем с 30% засеянных площадей. Это составляет свыше 962 гектаров. Валовой сбор по этим культурам превысил 785 тонн.

Что касается бахчевых продкультур, урожай собран с 2,4 тысяч гектаров, это около 60% от ранее засеянных площадей. Урожай уже превысил 10 тысяч тонн», – рассказал Константин Рачаловский, глава Минсельхозпрода Ростовской области.