В рыбинской колонии продолжается сотрудничество с главами муниципальных образований Рыбинска

Общество
2 июня 2024

В целях развития производственно-хозяйственной деятельности рыбинской исправительной колонии №2 руководством учреждения проведены рабочие встречи с представителями муниципальных образований и учреждений Рыбинского района.

В процессе рабочих встреч стороны обсуди возможность организации производства садово-парковой мебели и малых архитектурных конструкций в центре трудовой адаптации осужденных в ИК-2.

Заключение новых контрактов позволит создать в колонии новые рабочие места.

Дополнительное привлечение осужденных к оплачиваемому труду поможет им своевременно и в полном объеме исполнять исковые обязательства, снизить государственные затраты на их содержание, развивать и закреплять профессиональные навыки.

В настоящее время в ИК-2 активно развивается деревообрабатывающее, металлообрабатывающее, швейное производство и изготовление отделочных материалов.

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