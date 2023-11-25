В Санкт-Петербурге пройдет показ мод по мотивам картин художника Алексея Сергиенко

30 ноября в Санкт-Петербурге состоится модный показ одежды, аксессуаров и обуви, посвященных президенту России В. В. Путину. Ведущим дизайнером, возглавлявшим процесс создания коллекции, стал известный петербургский промышленный модельер-дизайнер Антуан Пюссо.

Подготовка новой «патриотичной» коллекции была поручена профессионалу модной индустрии, предпринимательнице Елене Шафранской из Северной столицы и её молодому бренду «SIX&EIGHT».

На создание коллекции её авторов вдохновили картины из коллекции художника Алексея Сергиенко «Президент – добрейшей души человек», которые сейчас украшают интерьеры Кремля, Государственной Думы.

Алексей Сергиенко вспоминает, что задумал и реализовал коллекцию картин «Президент – добрейшей души человек» девять лет назад. Художник признался, что испытывает радость от сознания того, что и сейчас его портреты востребованы, причём и как предмет искусства, и как принты для одежды и аксессуаров.