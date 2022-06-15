В Санкт-Петербурге стартовала ежегодная художественная сессия «Школы Иннопрактики и Русских сезонов»

10 июня, в Санкт-Петербургской академии художеств имени Ильи Репина стартовала четвертая художественная сессия «Школы Иннопрактики и Русских сезонов». Курс продлится до 29 июня 2022 года.

В общей сложности на участие в сессии было принято более 100 заявок из Азии, Америки, Африки и Европы. По результатам отбора в новой художественной сессии Школы примут участие 12 художников и 4 скульптора из 14 стран мира, среди которых Южная Корея, Аргентина, Бразилия, Эфиопия, Вьетнам, Азербайджан, Тунис.

В этом году художественная сессия «Школы Иннопрактики и Русских сезонов» состоится уже в четвертый раз: за все время существования проекта сессия дважды проходила в Санкт-Петербургской академии художеств имени Ильи Репина и один раз – в Республике Сенегал при поддержке Национальной школы искусств и ремесел в Дакаре. В этом году наряду с художниками и скульпторами, ни разу не участвовавшими в образовательных проектах Школы, к новой художественной сессии в Санкт-Петербурге присоединятся студенты, отличившиеся во время первой зарубежной художественной программы.

«Мы рады открыть художественную сессию уже в четвертый раз. С каждым годом желающих принять участие в сессиях Школы становится все больше, и в этот раз количество заявок превзошло все ожидания. Более того, четвертая художественная сессия отличается тем, что в ней примут участие ребята из Африки: по результатам первой зарубежной сессии, проведенной в Сенегале, дирекция Школы приняла решение пригласить пятерых отличившихся студентов продолжить свой творческий путь в Санкт-Петербургской академии художеств», – отметил директор проекта «Русские сезоны» Алексей Лебедев.

«»Школа Иннопрактики и Русских сезонов» обрела актуальное звучание в условиях обострения международной ценностной дискуссии, наблюдаемой в 2022 году. В первую очередь эта ситуация коснулась как людей, чья профессиональная деятельность напрямую связана с творчеством, так и почитателей таланта и знатоков искусства. К счастью, сложности нас закаляют, а созидание и творчество дарят нам энергию жизни для оптимизма и движения вперед. И чаще всего именно искусство является таким объединяющим центром для людей во всем мире», – считает первый заместитель генерального директора «Иннопрактики» Наталья Попова.

Тема Санкт-Петербургского художественного курса – «Творчество объединяет: сохраняя глобальные ценности». Участникам предстоит отразить в своем творчестве ту борьбу, которая происходит в душе каждого современного человека: это борьба между вечными, истинными глобальными принципами и бессодержательными искушениями современного мира. В течение двух недель студенты будут создавать свои произведения на заданную тему под руководством лучших преподавателей Санкт-Петербургской академии художеств, среди которых Илья Зорькин, Анастасия Николаева, Михаил Моляков, Владимир Бродарский и Екатерина Пильникова. В программе курса мастер-классы, занятия по анатомическому рисунку, наброски, а также самостоятельная работа над своим произведением.

«В 2022 году Санкт-Петербургская академия художеств уже в четвертый раз принимает в своих стенах художественную сессию «Школы Иннопрактики и Русских сезонов». Заинтересованность, которую мы видим со стороны иностранных живописцев и скульпторов, в очередной раз свидетельствует об интересе к русской культуре, русскому изобразительному искусству. Наша художественная школа известна в мире, не только в Европе и Азии. И мы рады возможности работать под эгидой «Русских сезонов» в качестве проводника классических принципов академической школы для молодых художников со всего мира», – прокомментировал ректор Санкт-Петербургской академии художеств имени Ильи Репина Семен Михайловский.

Для создания интеллектуального контекста и эмоционального фона самостоятельной творческой работы студентов ждет увлекательная культурная программа с посещением главных достопримечательностей города: Эрмитажа и Русского музея, Мариинского и Александринского театров, Исаакиевского и Никольского соборов, Царскосельского дворца и Выставочного зала «Манеж». Известные историки, философы, писатели расскажут об этических и эстетических основах национального культурного кода, о сложностях и противоречиях современного мироустройства, о миссии творца и общественном благе, об ощущении прошлого и видении будущего.

Поддерживая традицию, вслед за художественной сессией 4 июля начнется хореографическая сессия на базе Академии танца Бориса Эйфмана, которая продлится 3 недели и завершится совместным выступлением участников Школы и студентов Академии на сцене Александринского театра. Выступление пройдет в рамках II Фестиваля «Школы Иннопрактики и Русских сезонов» «Глобальные ценности».

С подробной информацией можно ознакомиться на сайте «Русских сезонов» в разделе «Школа» https://www.russianseasons.org/ru/school/.

Справочная информация:

«Школа Иннопрактики и Русских сезонов» – это международный просветительский проект, который знакомит иностранных студентов творческих вузов с Россией и способствует межкультурному диалогу представителей разных стран, художественных взглядов и эстетических традиций. Проект был запущен в 2020 году. В 2022 году в Республике Сенегал была проведена первая зарубежная художественная сессия, в которой приняли участие художники и скульпторы из 7 африканских стран.

В рамках работы Школы студенты из ведущих мировых творческих вузов проходят обучение в художественном, театральном, музыкальном и хореографическом направлениях. За все время работы Школы обучение уже прошли 84 человек из 32 стран мира.

Инициаторы Школы – компания «Иннопрактика» и культурный проект «Русские сезоны». Генеральный партнер – ПАО «Газпром».