В Санкт-Петербурге завершился Всероссийский чемпионат по табличному редактору «Р7-Офис»

В Санкт-Петербурге, в центре цифровой трансформации «Цифергауз», состоялся финал Всероссийского чемпионата по табличному редактору «Р7-Офис». Соревнование, организованное компанией АО «Р7», объединило ведущих специалистов, которые соревновались в решении сложных кейсов с использованием возможностей отечественного программного обеспечения.

В этом году в финал вышли 13 команд из разных регионов России, представляя ведущие компании страны. Участники не только решали практические задачи в очном формате, но и демонстрировали экспертное владение функционалом табличного редактора, креативность и командную работу. Мероприятие открыл генеральный директор АО «Р7» Евгений Шелковников, подчеркнув важность цифровых инициатив.

Евгений Шелковников, генеральный директор АО «Р7»

«Чемпионат не просто выявляет сильнейших — он служит площадкой для укрепления навыков, расширения знаний и обмена опытом. Участники смогли глубже изучить инструменты «Р7-Офис» и применить их в сложных практических задачах».

Задания финального этапа оценивались по множеству критериев: точность, оптимальность решений. Члены жюри, включая экспертов крупнейших российских компаний и лидеров цифровизации, отметили высокий профессионализм конкурсантов. В числе судей был Петр Щеглов, член Экспертного совета по отечественному ПО при Минцифры РФ.

Петр Щеглов, член Экспертного совета по отечественному ПО при Минцифры РФ

«Соревнование — это не только возможность выявить лучших, но и вклад в развитие отрасли в целом».

Елена Бажей, руководитель отдела традиционного маркетинга компании «Р7-Офис»

«Мы рады видеть, что участники не просто успешно справились с заданиями, но и стали амбассадорами отечественного ПО. Эти люди демонстрируют, что российские цифровые инструменты могут вдохновлять на высокие достижения».

Победителем чемпионата стала команда «4667 строк и 1445 столбцов» из компании «Россети Северо-Запад», которая продемонстрировала лучшие решения и умение работать в стрессовых условиях. Участники команды победителей поделились своими эмоциями:

«Мы участвовали в чемпионате для того, чтобы научиться работать в табличном редакторе, потому что у нас компания тоже идет по пути импортозамещения, и в «Россети Северо-Запад» у нас в этом году полностью должно быть 100% рабочих мест переведено на Р7-Офис. И вообще мы чемпионы. Секрет успеха — это искусство возможного. Если у вас что-то не работает, делайте то, что работает. Делайте минимум, но гарантированно, но качественно. Не оставляйте ошибок, но делайте то, что можете. Всем спасибо! И удачи участникам следующего года».

Второе место в соревновании заняла команда «Заполярские медведи», а третье — команда «ПСБишки».

Награды победителям вручали Евгений Шелковников и Антон Думин, ИТ-директор «Газпром нефти».

Антон Думин, ИТ-директор «Газпром нефти»

«Мы видим, как отечественное ПО становится все более востребованным. Участники чемпионата доказали, что готовы работать с этим инструментом на высочайшем уровне».

Общий призовой фонд чемпионата составил 1 миллион рублей, который был распределен между победителями и призерами.

Финал Всероссийского чемпионата по табличному редактору «Р7-Офис» вновь стал важным шагом на пути к цифровизации и популяризации отечественных разработок. Организаторы выразили уверенность, что подобные мероприятия будут способствовать повышению квалификации специалистов и укреплению позиций российского программного обеспечения на рынке.