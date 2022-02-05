В Саудовской Аравии с успехом прошел международный автофестиваль Autoville

Международный автомобильный фестиваль Autoville — первый в истории Саудовской Аравии — завершился в пятницу. Насыщенная мероприятиями фестивальная неделя завершилась с грандиозным успехом. Организатором фестиваля выступило Главное управление Саудовской Аравии по конгрессно-выставочной деятельности (SCEGA). В мероприятии приняли участие более сотни всемирно известных автомобильных брендов, которые представили свои новинки на площади 1,7 кв. км.

Autoville — крупнейшее интерактивное событие в автомобильной промышленности Ближнего Востока. Фестиваль вызвал интерес у огромного количества автолюбителей, посетивших Dirab Motor Park поблизости от столицы Саудовской Аравии, чтобы понаблюдать за гонками с участием любимых пилотов и каскадерскими трюками.

Среди участников шоу были такие известные личности, как двухкратный рекордсмен Книги рекордов Гиннеса по дрифтингу саудовский пилот Абдул Хади Аль-Катани (Abdul Hadi Al-Qahtani), знаменитые пилоты Кен Блок (Ken Block), Вон Гетин-мл. (Vaughn Gethin Jr.), Реми Бизуард (Remy Bizouard) и многие другие. В рамках фестиваля прошли выступления артистов. Свои номера представили Маджид Аль Мохандес (Majid Al Mohandes), Зина Эмад (Zina Emad), Асил Хаммим (Aseel Hammim), DJ Aseel и Ayed, а также Рами Джамал (Ramy Jamal), Msallam, Ахмед Бачан (Ahmed Bachan), Хамо Бека (Hamo Beca) и Хасан Шакуш (Hassan Shakoush).

Автолюбители принимали непосредственное участие во многих мероприятиях, к примеру, в уроках по дрифтингу с Челси ДеНофа (Chelsea DeNofa), по профессиональному каскадерскому вождению с Team RTR, заездах в стиле «токийский дрифт» на Suzuki Swift с пилотами компании. Поклонники смогли пообщаться с любимыми знаменитостями и вместе пережили то волнение, которое ранее видели только в фильмах.

«Мы гордимся успехом фестиваля Autoville, — заявил исполняющий обязанности руководителя Главного управления Саудовской Аравии по конгрессно-выставочной деятельности Амджад Шейкер (Amjad Shaker). «Возможность лично протестировать автомобильные новинки и поучаствовать в интерактивных мероприятиях отличают наш фестиваль от других автомобильных шоу. Кроме того, наши гости смогли пообщаться со звездами автогонок и каскадерами, расспросить их о том, как они выполняют свои трюки».

На выставке Autoville прошли презентации дорогих моделей классических автомобилей: Aston Martin, Bugatti, Bentley, Rolls Royce, Ferrari, Lamborghini, Hispano Suiza и Mercedes-Benz. Ряд других известных брендов представили публике 25 редких образцов, произведенных в период с 1930-х по 1990-е годы. Фестиваль призван повысить интерес к автогонкам и профессиональному вождению, помочь диверсифицировать национальную экономику и способствовать развитию туризма. Последние две цели входят в стратегию развития Королевства Vision 2030. Кроме того, для автопроизводителей и OEM-компаний автошоу стало отличной возможностью продемонстрировать свою продукцию и найти партнеров в Саудовской Аравии, которые будут представлять страну на международных мероприятиях.