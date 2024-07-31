В сегменте шин повышенной проходимости для велосипедов появились новинки

Экономика
31 июля 2024

Шинный комплекс KAMA TYRES, один из лидеров шинного рынка России, представил новинки в сегменте шин для велосипедов. В серийное производство были запущены два новых типоразмера в ассортименте линейки КАМА VELTA MT 210 – модели 54-406 (20х2,1) и 50-406 (20х2,0).

«Лето – это одно из любимых времен года для велосипедистов. И в самый разгар сезона мы рады представить ценителям двухколесного транспорта сразу две новинки в типоразмерном ряде линейки KAMA VELTA MT. Данные шины обеспечивают приятное вождение и хорошее рулевое управление на дорогах любой категории, а блочный объемный протектор усиливает связь между велосипедом и дорогой», – отметил Тимур Шарипов, исполнительный директор Торгового дома «Кама».

Шины повышенной проходимости для подростковых, городских и складных велосипедов разработаны для применения на дорожных велосипедах для различных категорий дорог в районах с умеренным климатом при температуре окружающей среды от -10 до +45 °C.

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