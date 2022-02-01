В Севастополе можно приобрести квартиру в новом ЖК Ореховый по выгодной программе

Общество
1 февраля 2022

Группа компаний ИнтерСтрой сообщила об ограниченном по времени ипотечном предложении от банка-партнёра, которое распространяется на квартиры в жилом комплексе Ореховый. Процентная ставка по программе на весь период составит от 5,5% годовых.

Новый жилой комплекс Ореховый расположен в быстро развивающейся части исторического Нахимовского района Севастополя по адресу улица Горпищенко, 139. До знаменитого Малахова кургана –10 минут езды, 18 – до Графской пристани, 12 –– до пляжа и парка Ушакова балка.

Сейчас покупателям предлагаются 1- и 2-комнатные квартиры в современном 9-этажном доме, корпуса которого развернуты в форме открытой книги. Также доступны отдельные помещения под кладовые за пределами квартиры и паркоместа в отдельном боксе.

Особенности проекта – продуманные планировочные решения, светлые квартиры с потолками высотой 2,7 м, с большими окнами, остекленными балконами, просторные кухни.

Благоустройство придомовой территории по современным стандартам предусматривает организацию мест отдыха и площадок с лицензированным оборудованием для игр и занятий спортом.

Геолокация ЖК Ореховый также имеет преимущества –– это хорошая экология, близость к лесным и парковым массивам, развитая социальная инфраструктура под любые потребности. Здесь есть детские сады, школы, поликлиники, магазины, кафе. Рядом с ЖК Ореховый расположена остановка общественного транспорта и удобные выезды на транспортные развязки.

Стоимость квадратного метра жилья в ЖК Ореховый в Севастополе – от 115 000 рублей. Минимальный первоначальный взнос по программе «Ипотека с господдержкой» составляет 15% от стоимости недвижимости. На этих либо других удобных для покупателя условиях можно купить квартиру в Севастополе непосредственно у застройщика –– группы компаний ИнтерСтрой.VKOdnoklassnikiFacebookTwitter

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