В Шанхае пройдет выставка Music China 2024  

Выставка Music China 2024 пройдет в Шанхайском новом международном выставочном центре (SNIEC) с 10 по 13 октября 2024 года. Ожидается, что эта выставка займет 14 павильонов, достигнет уровня 150 000 кв. метров и в ней примут участие свыше 2000 известных предприятий из более чем 20 стран и регионов мира, чтобы показать свои последние достижения.

На выставке будут организованы Music Xtension, выставочная зона Silver Music Life Exhibition, а также «Маленькие музыканты» и другие живые мероприятия.

Чтобы большинство посетителей и покупателей могли посещать и покупать более эффективно, на выставке специально запущена программа VIP Club, которая предоставляет участникам ряд услуг и привилегий.

Предварительная регистрация на Music China будет бесплатной для всех зарубежных профессиональных покупателей.

Выставка Music China, впервые состоявшаяся в 2002 году, по прошествии 20 лет развития добилась признания ее одной из самых влиятельных выставок музыкальных инструментов в мире. Принимающие участие в выставке компании охватывают всю отрасль, от разработки и производства инструментов до обучения музыке.

Shanghai Intex Exhibition Co., Ltd первоначально была специализирующимся на организации выставок подразделением компании Shanghai Intex, новаторского организатора выставок, основанного в 1995 году. Начиная с 1998 года компания Shanghai Intex организовала более 100 отраслевых выставок и конференций с общей выставочной площадью более 2 миллионов квадратных метров, охватывающих креативную сферу, здравоохранение, образ жизни, передовое производство и бытовую электронику.