В школах России все чаще вместо грифельных досок появляются интерактивные панели

В современных образовательных учреждениях все реже можно встретить привычные, но такие скучные доски для мела. Их место активно занимают стильные, модные, многофункциональные интерактивные панели.

В отличие от простой грифельной доски продвинутый интерактивный вариант позволяет наиболее увлекательно и наглядно показывать, и доносить до обучающихся даже самый непростой учебный материал. Специально разработанное программное обеспечение делает занятия максимально интересными и продуктивными.

Теперь для того чтобы показать новый материал не нужно мыть доску, а потом долго писать, причем обязательно разборчиво, ведь иначе придется потратить дополнительное время на разъяснения. При использовании инновационной интерактивной панели нужно просто нажать соответствующую клавишу, и аудитория увидит графики, презентации, картинки или видео.

Именно по этим причинам многие современные школы и другие учебные заведения отказываются от примитивных меловых досок в пользу их более технологичных аналогов.

Интерактивные доски помогают решать сразу целый ряд задач: повышают вовлеченность обучающихся в процесс, экономят время, притягивают внимание и удерживают его, ярко и интересно доносят материал до слушающих, формируют потребность в получении новых знаний.

В условиях дистанционного обучения особую актуальность приобретает встроенный модуль видеоконференцсвязи с использованием профессиональной акустической системы и камеры высокого разрешения. Теперь качественные, информативные занятия можно организовать даже, не находясь в одном помещении.

Для специальных задач в семье интерактивных помощников существуют интерактивные кафедры, обучающие и информационные столы, навигационные киоски, интерактивные панели со встроенной документ-камерой. Использование специальной техники способно поднять на принципиально новый уровень не только систему образования, но и автоматизировать процессы многих современных компаний.

В России производством интерактивного оборудования успешно занимается компания BM Group “Фабрика инноваций” на протяжении уже более 5 лет. Ими реализовано более 6000 государственных и коммерческих проектов по всей России. За последний год было выпущено около 2000 интерактивных устройств различного назначения.