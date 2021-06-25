В Симферополе поступили в продажу новые квартиры в ЖК Симфония

Возможно ли сочетать карьерные возможности с тишиной, крымским климатом и близостью природных достопримечательностей?

Да — если вы живёте в Симферополе, в современном жилом комплексе «Симфония» с прекрасной транспортной доступностью от пешеходного и делового центра, парков и выезда на новую трассу к морю.

ГК ИнтерСтрой сообщила о выводе на рынок новых квартир в центре крымской столицы в ЖК «Симфония». Проект комфорт-класса в тихом центре на улице 51-й Армии, неподалёку от Воронцовского Ботанического сада и в 5 минутах езды от Центрального автовокзала.

Покупателям предлагаются лоты в 9-этажном доме из 5 секций. Это варианты 1-, 2х и 3х-комнатных квартир классической планировки площадью от 31 до 75 м², с отдельными просторными кухнями, удобными прихожими, балконами и лоджиями. Минимальная цена квартиры – 3,7 млн рублей.

Сдать жилой комплекс застройщик планирует в IV квартале 2022 года, сейчас на объекте проводят остекление. Дом будет иметь форму книги, двор закроют от машин и благоустроят – внутри поставят детскую площадку, оборудуют пространства для отдыха и занятий физкультурой. В ЖК запроектирован подземный паркинг на 133 места машиноместа.

Купить квартиру в центре Симферополя в новом ЖК Симфония можно без переплат и посредников, непосредственно у застройщика –– группы компаний ИнтерСтрой. Предусмотрено приобретение жилья в ипотеку с господдержкой. Ставка ипотеки начинается от 5,5%.