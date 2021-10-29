В Сочи открылся контейнерный терминал на железной дороге

В пятницу, 29 октября сотрудники грузового двора железнодорожной станции в Сочи приняли первый контейнерный железнодорожный состав. В пресс-службе администрации Сочи сообщили, поезд прибыл в курортный город с дальневосточного региона.

В городской администрации отметили, это стало возможным после того, как на терминале была проведена глобальная реконструкция в рамках реализации инвестиционного проекта ОАО «РЖД». Мэр Сочи Алексей Копайгородский назвал запуск нового контейнерного терминала большой победой.

«Для всех нас, кто занимается сегодня обеспечением продовольственной безопасности Сочи, это является огромной победой. Как известно, все товары для удовлетворения бытовых нужд населения, продовольствие, прочие аналогичные товары доставляются в Сочи по единственной федеральной автотрассе. Реализовав такое значимое решение, как реконструкция контейнерного терминала, теперь мы сможем разгрузить региональную автодорожную сеть.

Помимо доставки мэрией продуктов питания и бытовых товаров, все ресурсоснабжающие учреждения и прочие хозяйствующие субъекты также смогут пользоваться терминалом, чтобы доставлять по железной дороге свои грузовые контейнеры. Это позитивно скажется не только на экономике всего Краснодарского края, но и на экологической ситуации в Сочи», – рассказал Алексей Копайгородский.

Градоначальник отметил, используя ранее существующую инфраструктуру грузового двора, созданную еще в 80-х годах прошлого века, ежесуточно в Сочи до реконструкции терминала могли разгружаться не более двух железнодорожных вагонов с контейнерами.

Источник фото: kubantv.ru