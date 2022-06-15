В Сочи открылся самый высокий фудкорт России

В Сочи, на высоте более 1 000 метров над уровнем моря, открылся самый высокий в России фудкорт. Объект получил название Food Street. Он расположен на территории популярного сочинского курорта «Роза Хутор».

«Food Street мы обустроили в трехэтажном, отдельно стоящем здании, имеющем 10-метровые панорамные окна. Фудкорт окружают сказочно красивые горы. Внутри объекта общественного питания действует бар и три корнера – небольших помещения с кухней и кассой, встроенных в общий фуд-холл. Каждый из корнеров представляет отдельное гастрономическое направление», – рассказали в пресс-службе курорта.

В администрации «Роза Хутор» уточнили, посетив сочинских фуд-корт, клиенты смогут попробовать новинки паназиатской кухни, а также разнообразные блюда из мяса птицы, бургеры, салаты и десерты. Отдельно в фудкорте администрация курорта предусмотрела морское меню, в которое войдут самые изысканные блюда. В том числе, отдыхающие смогут попробовать, например, искусно приготовленные устрицы и морские ежи.

Отдельной программой на фудкорте «Роза Хутор» выступят мероприятия так называемых бесплатных активностей. Клиенты центра смогут принять участие в творческих и кулинарных мастер-классах, попробовать себя в скрапбукинге или изготовлении декоративных свечей. Помимо этого, посетители смогут поиграть в настольный футбол или X-box, сразиться в психологической ролевой игре «Мафия» или развлечься на игровых автоматах.

Источник фото: yuga.ru