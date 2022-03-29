В Сочи продолжает расширяться сеть новых фандоматов

На сочинском пляже «Маяк» проведена установка нового фандомата (ул. Войкова, 1). Пользователи смогут получить на карту ВкусВилл бонусные рубли за сданную тару. Кроме того, баллы будут начисляться в систему UDS. Сведения относительно скидок партнеров ГК «Метрополис» размещаются дополнительно на чеках.

Предназначенный для приема тары аппарат является примером инновационных российских разработок. Дочерняя фирма компании «РТ-Инвест» (лидирует на отечественном рынке экотехнологий) отвечала за проектирование и производство модели «Out Basis TRVM».

Устройство обладает интуитивной и простой механикой работы: в аппарат опускается алюминиевая или пластиковая тара для последующей переработки, причем она не смешивается с остальными отходами. Взамен потребитель получает чек со скидками в заведениях общепита и магазинах. Недавно стало известно о начале работы фандоматов в гипермаркетах Сочи.

Иными словами, происходит расширение сети фандоматов в курортном городе. Это открывает путь к поэтапному решению огромных мусорных проблем региона.