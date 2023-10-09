В Сочи прошла Федеральная премия «Лидеры России»

В Сочи, одном из олимпийских центров России, 1 октября состоялась федеральная премия «Лидеры России». Мероприятие собрало более 200 предпринимателей из России и других стран.

В рамках программы премии был организован бизнес-форум, на котором выступили известные спикеры, рассказывающие о вопросах бизнеса, маркетинга и продвижения личного бренда. Ведущей мероприятия стала телезвезда Юлия Барановская. В ходе гала-концерта федеральной премии «Лидеры России» были вручены призы 80 предпринимателям из общего числа участников.

Организацию вечера осуществили глянцевый журнал «PRO» и международная Федерация развития талантов. Главной музыкальной звездой премии стала певица и ведущая канала МУЗ-ТВ Настя Негода.

Участники премии, номинанты и другие гости отметили высокий уровень организации мероприятия и остались впечатлены. Генеральный продюсер федеральной премии, Екатерина Сергеевна Макарова, поделилась своими эмоциями после мероприятия: «Уникальная атмосфера, наполненная вдохновением и мотивацией, собирает лучших представителей бизнеса со всей страны каждый год в рамках премии «Лидеры России».

Основной целью данной премии является выявление и поощрение лучших предпринимателей России, которые в настоящее время сталкиваются с сложностями в бизнес-индустрии. В настоящий момент особенно важно поддерживать представителей малого, среднего и крупного бизнеса, и такие мероприятия становятся ярким стимулом для продолжения работы предпринимателей.

Автор: Евгения Спатарь