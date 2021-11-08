В Сочи рассказали о подготовке к новогодним каникулам

На новогодние каникулы российские туристы уже забронировали более 50% номеров в сочинских отелях и гостиницах. При этом наиболее популярным горнолыжным курортом у россиян продолжает оставаться Красная Поляна. От общего турпотока на него приходится до 80% прибывающих отдыхающих.

Представители туристических операторов говорят о том, что минимальная стоимость отдыха на двоих продолжительностью семь дней в Сочи стартует с 34 тыс. рублей. Второе место по стоимости занимает сибирский Шерегеш. Следует отметить, горнолыжный сезон там более продолжительный, если сравнивать с Сочи, при этом двухместная путевка на восемь дней обойдется, минимум, в 27 тыс. рублей.

Тройку лидеров по популярности зимних курортов замыкает Эльбрус. Правда, следует отметить, ценник там даже выше, чем на Красной Поляне.

«Мы отлично видим, что сегодня уже ведется активное бронирование в гостиницах и отелях Сочи. На предстоящие новогодние и рождественские праздники показатель по заполняемости превысил 51%, хотя до праздников остается еще около двух месяцев. Таким образом, ожидаем очень высокую нагрузку на курорты в дни новогодних и рождественских каникул. Планируем, что до 10 января 2022 года наши курорты примут не менее 250 тысяч туристов», – рассказала глава департамента курортов и туризма администрации Сочи Светлана Батяйкина.

Ранее мэр города Алексей Копайгородский сообщил, что в период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября включительно, который был распространен во всех федеральных субъектах страны из-за очередной волны Covid-19, в Сочи отдохнуло около 136 тыс. туристов.

Источник фото: pervoe.fm