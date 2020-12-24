В Сочи запретили строить многоквартирные дома

Как стало известно в четверг, 24 декабря, по итогам очередной сессии Городского собрания депутатов в Сочи, было принято решение о запрете строительства многоквартирных домов практически на всей территории муниципалитета. Всего в ходе сессии парламентарии проработали и вынесли решение по 21 вопросу.

Автором инициативы о запрете строительства многоквартирных домов в Сочи выступил мэр города Алексей Копайгородский. Теперь запрет будет распространен на всю территорию Красной Поляны, а также на сельские поселения Верхневеселое, Высокое, Молдовка, Орел-Изумруд, Веселое, Эстосадок. В действующие муниципальные правила землепользования, землеотведения и застройки участков по итогам принятого решения будут внесены соответствующие изменения, рассказали парламентарии.

Отныне строительство многоэтажных жилых объектов будет разрешено только в границах территории, где проводится комплексное и устойчивое развитие инфраструктуры. В связи с этим депутаты приняли сопряженное решение по утверждению генерального плана развития комплексных территорий. Об этом сообщает пресс-служба Городского собрания Сочи.

Ранее стало известно, что с октября текущего года контролирующие службы сочинского муниципалитета выявили в городе более 40 объектов-самостроев, а с начала этого года – более 200 таких объектов. Рейды по выявлению самостроев в городе продолжаются.