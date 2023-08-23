В Совете Федерации отметили статью Радика Сусаняна, про новые экономические реалии

Научно-экспертный совет при Председателе Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, отметил статью Радика Сусаняна, которая была опубликована еще 26 апреля 2022 года, в телеграм-канале «Радикал».

В ней в частности говорится о, «крахе множества попыток интеграции в финансовую и политическую систему запада», а также о «о необходимости национализации элит, и остановки утечки капитала за рубеж». В научно экспертном совете отметили статью, как интересной, написанной в стиле «политического реализма», и сообщили о планах опубликовать ее, в издании федерального собрания. Совет рекомендовал статью к прочтению.

Радик Сусанян — автор телеграм-канала «Радикал», который был взломан в сентябре 2022 группой хакеров из США. Публикации на канале имели широкую популярность среди политического истеблишмента, также цитировались на некоторых западных форумах и сайтах. После обретения международной популярности, деятельность автора канала в телеграм, была остановлена.

Публикуем оригинальный текст статьи:

Россия на протяжении последних тридцати лет пыталась интегрироваться в финансовую и политическую систему запада. Но эта направленность потерпела тотальный крах и коллапс. Как я уже писал: «Метрополия продемонстрировала свою токсичность и оказалась недружелюбной, даже для самых лояльных».

Впереди нас ожидает важный и тяжелый путь, в основе, которого дезинтеграция из мировой финансовой системы, и отвязка от западного капитала. Пора бы уже осознать, что только мы сами можем построить функционирующую, жизнедеятельную и самодостаточную систему. Нет смысла лизоблюдничать и холопствовать перед так называемыми «Западными партнерами». Акцентироваться нужно на развитой внутренней системе, которая прежде всего будет базироваться на доверии и стабильности.

Уже сейчас западное общество, понимает, что финансовая устойчивость России оказалась выше, чем они предполагали. Проблемы ожидались у нас, а усилились они у них — и это показательно. Только имея сильную внутреннюю систему и вектор долгосрочного развития, под прочной финансово экономической базой, мы сможем выстраивать успешную внешнюю политику, и диктовать свои условия миру.

Национализация элит и остановка утечки капитала за рубеж, будут способствовать этому. С моей точки зрения, очень важным также является момент повышения доверия к юридической системе страны, которая безоговорочно гарантировала бы неприкосновенность частной собственности в России. И над этим нужно работать.

Будет где-то больно, а где-то не очень, возможны ментальные терзания и страдания. Однако, мы на правильном пути. И очистка общества, которая происходит сейчас, в том числе бизнес сообщества подтверждает нам это. Очищение — это благородный процесс.

Очень многое будет зависеть от действий ЦБ, и правильной тактики в стремительно изменяющемся мире. Пока российский ЦБ показывает высокий профессионализм, и надеюсь, что в этом ключе продолжится.