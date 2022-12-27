В список призеров проекта «Лучшие товары и услуги Республики Татарстан» вошла шина Viatti Strada 2

Экспертное жюри регионального конкурса «Лучшие товары и услуги Республики Татарстан» вновь высоко оценило качество продукции бренда Viatti, входящего в продуктовый портфель KAMA TYRES. Так, в номинации «Продукция производственно-технического назначения» звание дипломанта 1 степени получила шина 195/55R16 Viatti Strada 2 (89 V).

Летние Viatti Strada 2 спроектированы для комплектации легковых автомобилей и ориентированы на водителей, предпочитающих активный стиль вождения. Данные шины являются самыми скоростными в модельном ряде бренда Viatti – индекс категории скорости от Н до W (до 270 км/ч). Конструкция шин обеспечивает высокий уровень устойчивости и управляемости, безопасную, надежную и комфортную эксплуатацию.

В модельном ряде Viatti Strada 2 представлено 23 типоразмера с посадочным диаметром от 14 до 17 дюймов.

«Высокое качество шин Viatti из года в год подтверждается наградами в различных специализированных конкурсах. Если говорить про летние Viatti Strada 2, то потребители ценят их за надежность и управляемость при различных погодных условиях, отличные динамические и тормозные характеристики, топливную экономичность, а также за акустический комфорт при движении», – отметил Тимур Шарипов, исполнительный директор Торгового дома «Кама».

Победители республиканского конкурса «Лучшие товары и услуги Республики Татарстан» выдвигаются на федеральный этап Программы «100 лучших товаров России». Всем участникам конкурса вручаются дипломы. Лауреатам и дипломантам 1-ой степени предоставляется право использовать для маркировки своей продукции логотип конкурса.

Данный конкурс реализуется в рамках программы «100 лучших товаров России». Организаторами являются Союз «Торгово-промышленная палат Республики Татарстан» совместно с Министерством промышленности и торговли Республики Татарстан и ФБУ «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Республике Татарстан».

Предприятия KAMA TYRES обеспечивают полную производственную цепочку: от закупки сырья для выпуска шинной продукции до реализации готовой продукции и оказания послепродажного сервиса. Компания обладает одними из крупнейших в российской шинной отрасли производственными мощностями – 26% всех выпускаемых в России шин производит KAMA TYRES.

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