В столице готовится проведение конкурса «Молодые педагоги – московскому образованию»

Комментарием к скорому началу в столице РФ конкурса «Молодые педагоги – московскому образованию» поделился директор Городского методического центра (ГМЦ) Андрей Зинин. Уточняется, что состязание будет запущено первого ноября. До 25 ноября можно будет проходить процесс регистрации. Проведение финала планируется на март следующего года.

Организаторы отмечают, что конкурс «Молодые педагоги – московскому образованию» способствует совершенствованию профессиональных навыков участников и стимулирует интерес преподавателей к творческим видам деятельности. Преподаватели будут состязаться в трех номинациях: «Учитель-мастер», «Учитель-лидер» (обе индивидуальные) и «Профессиональный союз» (командное направление). Наставниками по индивидуальным номинациям выступят Межпредметная ассоциация столичных учителей и Молодежная ассоциация руководителей образовательных организаций, тогда как в командном зачете функции наставника выполнит Московская городская организация Профсоюза образования, — рассказал Андрей Зинин.