В столице презентовали виртуальный тренажер для классных руководителей

Классные руководители могут эффективно использовать в своей работе уникальный виртуальный тренажер «Успех каждого ребенка». Он был создан силами Московского центра развития кадрового потенциала (МЦРКПО). Как рассказал его директор Алексей Рытов, с помощью этой не имеющей аналогов в мире программы педагоги смогут легко отработать разные стили педагогического поведения и получить информацию, какой из них будет обладать наибольшей эффективностью для школьников.

Сообщается, что в настоящее время база тренажера «Успех каждого ребенка» содержит свыше 130 сценариев и ситуаций, которые взяты из реальной школьной жизни. За счет решения задач преподаватель сможет проанализировать свое влияние на развитие личности конкретного ребенка. Особенную пользу тренажер принесет молодым педагогам, ведь он помогает увидеть, какие компетенции им необходимо развивать.