В столице при участии компании «Гарант-Инвест» провели выставку MAPIC Russia 2020

Делегация ФПК «Гарант-Инвест» 16-18 сентября принимала участие в ежегодной выставке торговой недвижимости MAPIC Russia 2020. Ее стенд располагался в самом центре площадки, на которой проводилось престижное мероприятие. Посетителей ознакомили с бизнес-планами и стратегическими задачами девелоперской компании, а также рассказали о реализации ее новой инвестиционной программы. Кроме того, на этом стенде можно было узнать об актуальных проектах ФПК «Гарант-Инвест» и ее деятельности в области девелопмента и редевелопмента.

Сообщается, в первый день работы выставки ее главным событием стала презентация (ее провел президент ФПК «Гарант-Инвест» Алексей Панфилов) нового девелоперского проекта на западе Москвы — МФК West Mall. Участники и гости выставки проявили к этому проекту повышенный интерес. Также Алексей Панфилов выступил спикером на конференции «Не стоять на месте. Реконцепция ТРЦ», которая прошла в рамках программы выставки MAPIC Russia 2020.