В столице России подвели итоги Междисциплинарной олимпиады конвергентного образования

В столице России подводят итоги Междисциплинарной олимпиады конвергентного образования. Победу в ее рамках праздновали четыре ученика, представляющие школы №236, №950 и №1748. Состязания прошли при участии 490 учащихся десятых классов из школ, которые участвуют в реализации проектов предпрофессионального образования. Проведение олимпиады было организовано, как в очном, так и в заочном формате. В финале лучших участников ждали задания повышенного уровня сложности.

Итоги столичной Междисциплинарной олимпиады конвергентного образования подвел методист московского Городского методического центра (ГМЦ) Олег Колясников. Он констатировал факт того, что ученики из школ-участниц проектов предпрофессионального образования успешно проявляют себя в ней, независимо от того, реализация какого проекта ведется в их образовательной организации. Напомним, что одна из важнейших задач олимпиады заключается в популяризации науки среди молодежи и выявление талантов.