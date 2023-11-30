В столичном Музее Победы 29 ноября прошел фестиваль «Будущее России: вдохновение и наследие»

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30 ноября 2023

В столичном Музее Победы 29 ноября прошел Всероссийский фестиваль «Будущее России: вдохновение и наследие». Фестиваль организован Российским военно-историческим обществом. Поддержку в проведении мероприятия оказало Министерство просвещения РФ.

В фестивале «Будущее России: вдохновение и наследие» поучаствовало свыше 250 человек. Состав участников был представлен представителями образовательных учреждений и сферы туризмы, старшеклассниками общеобразовательных школ и Предуниверсария РГГУ.

Участники фестиваля собрались в Зале Славы, после чего их поделили на 18 команд, которые разрабатывали проекту по одному из тематических направлений: «Сохраняй на века», «Побеждай сейчас», «Узнавай шагая».

В заключительной части программы организаторы приготовили оригинальную светозвуковую инсталляцию «Дорога к Победе» на куполе в Зале Славы. 

Участники фестиваля ознакомились с ключевыми этапами и баталиями ВОВ, уникальными экспозициями «Подвиг Армии» и «Подвиг Народа», а также узнали о героях фронта и тыла.

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