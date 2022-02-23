В столице подвели итоги выставки «ПРОДЭКСПО»: лучшим предприятием названа компания «Рузское молоко»

Экономика
23 февраля 2022

С 7 по 11 февраля в Москве проходила выставка «ПРОДЭКСПО», собравшая представителей 2 тыс. компаний из 54 стран. Компании «Рузское молоко», основанной Василием Бойко-Великим 19 лет назад, были вручены несколько медалей и кубок в ходе церемонии награждения победителей конкурса «Лучший продукт» и «Лучшее предприятие».

На проводившемся решением компетентного жюри дегустационном конкурсе золотых медалей удостоились Сметана 25%, Сливки 10% и Бифилайф производства «Рузское молоко». А самому АО «Рузское молоко» был вручен кубок «Лучшему предприятию 2022».

Предприятие Бойко перерабатывает 50 тонн молока в сутки, или около 1,0 млрд руб. в прошлом году. Доля молочной продукции в доходах агрохолдинга «Русское молоко» приближается к 97 %, продаж, ещё 3 % приходится на продажу мяса и других видов сельхозпродукции. Ежегодный рост продаж молочных продуктов по словам главы предприятия составляет 5–10 %.

Успехи агрохолдинга «Русское молоко» позволили приступить к строительству новых ферм в Рузском районе Подмосковья.

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