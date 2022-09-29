В столице вновь провели городской Фестиваль финансовой грамотности и предпринимательской культуры

В российской столице состоялся городской Фестиваль финансовой грамотности и предпринимательской культуры. Мероприятие прошло уже в шестой раз. Организаторы предусмотрели в текущем году два формата его проведения – дистанционный и традиционный, сообщает газета «Мой район».

В нынешнем году количество участников фестиваля, в сравнении с предыдущим годом, возросло на 56 тыс. – до 230 тыс. человек. В качестве площадок организаторы использовали свыше 100 столичных школ и колледжей, 6 вузов, три культурных учреждения, а также центры детского творчества.

По словам Александра Молоткова, возглавляющего столичный Департамент образования и науки, вопросы предпринимательства и финансов являются знаниями, без которых весьма непросто приходится людям, проживающим в крупных городах, поскольку они становятся безоружными перед попытками втягивания их в незаконную деятельность посредством финансовых инструментов.