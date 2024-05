В Texas Cardiac Arrhythmia Institute при St. David’s Medical Center прошла конференция по аритмиям

В институте Texas Cardiac Arrhythmia Institute (TCAI) при медицинском центре St. David’s Medical Center состоялся седьмой международный симпозиум по сложным видам аритмий EPLive 2024. В этом году мероприятие собрало 1000 зарегистрированных участников со всего мира, включая Аргентину, Италию и Японию, и более 250 человек присутствовали лично.

Участниками были практикующие клинические кардиоэлектрофизиологи, практиканты-электрофизиологи и кардиологи, которые заинтересованы в лечении сложных сердечных аритмий – состояния, при котором сердце бьется с нерегулярным или аномальным ритмом Основным образовательным иструментом было рассмотрение реальных случаев с комментариями экспертов, транслировавшимися из Центра электрофизиологии (Electrophysiology Center) при медицинском центре St. David’s Medical Center, ведущего центра роботизированной электрофизиологии в Северной Америке.

Реальные случаи, рассмотренные во время EPLive 2024, включали коммерчески одобренные системы абляции импульсным полем (PFA) – самое большое достижение в области электрофизиологии (EP) за последние десятилетия. Первый коммерчески одобренный случай PFA в США был выполнен в начале этого года врачами TCAI. PFA производит высокочастотные электрические импульсы для уничтожения мышечных клеток, которые вызывают нерегулярные сердечные ритмы без использования избыточного тепла или холода. Нетепловой подход позволяет избежать повреждения окружающих тканей и, следовательно, улучшает результаты лечения пациентов.

«Практический характер EPLive заключается в представлении действующим и будущим профессионалам EP реальных случаев от ведущих мировых экспертов по электрофизиологии в разных условиях с использованием новых технологий. Именно поэтому так важно проводить такую двухдневную конференцию», – сказал Андреа Натале (Andrea Natale), M.D., F.H.R.S., F.A.C.C., F.E.S.C., кардиоэлектрофизиолог и исполнительный медицинский директор TCAI и директор курса EPLive. «С EPLive мы стремимся положительно влиять на жизнь пациентов по всему миру».

Помимо TCAI в мероприятии приняли участие некоторые из ведущих мировых центров: Albert Einstein College of Medicine (Нью-Йорк), Cleveland Clinic, Houston Methodist, Kansas City Heart Rhythm Institute, Massachusetts General, Monzino Heart Center (Италия), St. Bernard’s Heart and Vascular Center (шт. Арканзас), UCLA Health, University of Chicago Medicine, UC Health Center (шт. Колорадо), University of Pennsylvania and University of Texas Southwestern Medical Center.

В дополнение к демонстрациям доктора Натале (Natale), на EPLive были сделаны презентации нескольких врачей TCAI, включая содиректора курса, Амина Аль-Ахмада ( Amin Al-Ahmad), M.D., Джона Эллисона (John Allison), M.D., Вирануна Боде (Weeranun Bode), M.D., Дэвида Буркхардта (David Burkhard), M.D., Роберта Кэнби (Robert Canby), M.D., Джозефа Галлингхауза (Joseph Gallinghouse), M.D., Родни Хортона (Rodney Horton), M.D., Патрика Границкого (Patrick Hranitzky), M.D., и Дэвида Кесслера (David Kessler) , M.D..

На конференции врачи получили максимальные 14,5 квалификационных часов категории 1 Credit™ American Medical Association (AMA) Physician’s Recognition Award (PRA).