В топ-5 самых популярных героинь музыкальных клипов вошла Виктория Суворова

Не так давно в Интернете опубликовали официальный рейтинг самых популярных героинь музыкальных клипов . В него вошли Равшана Куркова (Machete «Нежность»), Джиджи Хадид («How Deep Is Your Love» Келвина Харриса), Полина Максимова (Алексей Воробьёв «Сумасшедшая»), Анджелина Джоли (The Rolling Stones «Anybody Seen My Baby?») и модель Виктория Суворова (Рамиль «Сияй»).

Модель Виктория Суворова (@victoria_sssss ) может похвастаться опытом работы не только в России, но и в Европе и Азии. Она с 17 лет начала покорять международные подиумы, появляется на страницах и обложках иностранных глянцевых журналов и в каталогах известных брендов. За плечами девушки дипломы МГУ и РУДН. Суворова родилась в Казахстане, в детстве мечтала стать балериной.

Клип Ramil’ на трек «Сияй» находится в горячей ротации музыкальных телеканалов и стремительно набирает просмотры на YouTube. В этом видео Суворова играет не настоящую девушку, а фантазию главного героя. Она неожиданно появляется в комнате, где находится певец, вокруг нее — дымка белого света, а сама Виктория как будто сияет изнутри. «Мне понравилось работать с Рамилем, он очень простой и приятный в общении молодой человек без звездной болезни. Он полностью отдается профессии. Кстати, забавно, что еще до съемок в клипе трек «Сияй» я слушала на репите. Поэтому вдвойне приятно!», — поделилась Виктория Суворова.