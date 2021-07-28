В Торговые центры ФПК «Гарант –Инвест» на велосипеде!

Развивая инфраструктуру для экологических видов транспорта в рамках Стратегии Устойчивого развития, все торговые и многофункциональные центры ФПК «Гарант-Инвест» увеличили в этом году велопарковки в 3-4 раза. С каждым годом количество посетителей на велосипедах, самокатах и скутерах существенно увеличивается и это глобальный тренд на многие годы вперед.

Еще недавно даже в больших мегаполисах велосипеды и самокаты воспринимали как спортивный элемент, но уже сегодня он стал неотъемлемой частью многих горожан и по-настоящему вошел в моду. Современные тенденции говорят нам о том, что здоровый образ жизни — это здорово, а увеличение общественного транспорта и количества автомобилей страшными темпами загрязняет нашу среду, поэтому велосипед становится настоящим спасением. Вопросы экологии и охраны окружающей среды являются приоритетными для ФПК «Гарант-Инвест». Компания постоянно работает в данном направлении и старается минимизировать вредные воздействия на городскую среду.

Используя экологический вид транспорта, посетители не только заботятся о своем здоровье, но и помогают нашей Планете и окружающей среде.

Экономить на проезде, заниматься спортом, поддерживать здоровье и не зависеть от пробок — просто чудесно, не правда ли? И все это позволяют нам велосипед и самокат. Многие из нас понимают всю пользу велопрогулок и используют велосипед в быту, поэтому на велосипедах и самокатах сегодня можно увидеть не только молодежь, но и более старшее поколение. Однако, чем больше растет популярность велосипедов, тем больше мы нуждаемся в качественной велоинфраструктуре.

На территории торговых центров ФПК «Гарант-Инвест» можно оставить свой любимый велосипед на специально оборудованных велопарковках. Воспользоваться ими может абсолютно любой желающий и совершенно бесплатно! Тем более по сравнению с платными парковками для автомобилей. Каждый велосипед будет под видеонаблюдением и в полной сохранности. Регулярное перемещение на нем способствует снижению экологического вреда и поддержанию здоровья и физической формы, а приехать на шопинг, в кафе, для встречи с друзьями на велосипеде или самокате становится новым образом жизни для Москвичей.

У каждого торгового центра установлено несколько велопарковок, как правило у главного входа и у боковых и задних входов. В некоторых торговых центрах количество парковочных мест для велосипедов и для самокатов достигает нескольких десятков. Для разнообразия можно сменить транспорт и пересесть на самокат, т.к. в торговых центрах расположены уже использующиеся в городе парковки и зарядки электросамокатов.

В новом девелоперском проекте ФПК «Гарант-Инвест» «WEST MALL» на западе Москвы запланирована велопарковка которая по количеству единиц эко транспорта больше, чем автомобильная парковка. Возможно, это будет первый такой пример в Москве.