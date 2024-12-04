В третьем квартале 2024 года Hisense заняла второе место в мире на рынке телевизоров премиум-класса 

Согласно новым данным ведущего международного института изучения рынков Counterpoint Research, Hisense, бренд в области потребительской электроники и бытовой техники, пожинает плоды своей стратегии в сегменте телевизоров премиум-класса и занимает второе место с долей мирового рынка телевизоров премиум-класса в третьем квартале 24%, в результате чего занимает 1-е место в Китае.

В третьем квартале общий объем поставок телевизоров премиум-класса на мировом рынке составил рекордные 51 % в годовом исчислении. Объем поставок телевизоров Mini LED имел ошеломляющий рост на 102 % в годовом исчислении и превысил объем поставок телевизоров OLED. При том что объем поставок телевизоров OD-LCD также вырос более чем на 50 %, квартальный объем поставок впервые превысил 4 миллиона штук.

Hisense лидирует среди китайских брендов со своей успешной стратегией в сегменте телевизоров премиум-класса, открывая зарубежный рынок высококачественных лазерных телевизоров в ценовом диапазоне от 3000 до 5000 долларов. Объявленная ранее в этом году сертификация соответствия Xbox еще раз демонстрирует технические возможности и конкурентоспособность Hisense с ее линейками устройств премиум-класса.

Бренд Hisense, признанный № 1 в мире на рынке 100-дюймовых телевизоров, определил тенденцию для телевизоров с большим экраном, обеспечивая потребителям все более богатые впечатления. В том числе захватывающие впечатления от игр благодаря сотрудничеству с революционной игрой «Black Myth: Wukong», в рамках которого бренд стал официальным партнером игры, производящим телевизоры, и предложению специализированных игровых режимов. В результате за период с января по сентябрь объем продаж телевизоров Hisense с размером экрана 100 дюймов и больше примерно в 20 странах, включая Японию, Германию, Италию, Великобританию, Францию и Испанию, стал наибольшим в отрасли.

Кроме того, компания Hisense также значительно повысила узнаваемость своего бренда и признание своей технологии и преимуществ продукции, став спонсором глобальных спортивных мероприятий, например в рамках партнерства с чемпионатом FlFA Club World Cup 2025.