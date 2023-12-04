С 22 по 24 ноября 2023 года, в Удмуртской республиканской библиотеке для слепых, прошли мастер-классы по «Набойки по ткани», организованные мастерской «Дома слепоглухих» в Пучково.

23 человека с нарушением зрения и слуха посетили мастер-класс по «Набойки по ткани», которые проводила Мокшина Тамара, сотрудник мастерской «Дома слепоглухих» в Пучково. Ее профессионализм и теплая, поддерживающая атмосфера помогли участникам мастер-класса почувствовать свою значимость и возможность творчества.

Каждому участнику были предоставлены сумки – шопперы, штампы, и краски, необходимые для создания уникальных дизайнов. Участники с радостью реализовали свои фантазии и создали неповторимые и оригинальные работы.

Особенно впечатляющее было то, что мастер-классы позволили объединить разные возрастные группы и людей с разными ограничениями. Вместе они взаимодействовали и обменивались идеями, создавая вдохновляющую атмосферу в творческом процессе. Это сделало мастер-классы не только активным занятием, но и местом, где участники могли обрести новых друзей и поддерживать связи в будущем.

Вот, что рассказала участница мастер – класса Елена: «Процесс набивки оказался не только увлекателен, но и терапевтичен. Я наслаждалась ощущением ткани под пальцами и видела, как обычная сумка-шоппер превращается в произведение искусства».