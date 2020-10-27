В Virtual Science Forum принимают участие 25 лауреатов Green Talents 2020

Талантливые исследователи из различных стран мира встретятся с выдающимися немецкими учеными, занимающимися вопросами устойчивого развития, в рамках первого виртуального научного тура

Бонн, 19 октября 2020 года. Начиная с сегодняшнего дня, 25 лауреатов Green Talents Competition, отобранных жюри, примут участие в первом виртуальном форуме Virtual Science Forum для талантливых молодых исследователей, занимающихся вопросами устойчивого развития. Диапазон интересов лауреатов очень широк: от изменения климата до энергетических систем. Впервые в истории среди победителей конкурса представители Бенина, Японии и Малави. С подробными сведениями о научной деятельности каждого из лауреатов можно ознакомиться только на нашем официальном веб-сайте https://www.greentalents.de/awardees-2020.php

По окончании форума Virtual Science Forum состоится церемония награждения

25 лауреатов программы Green Talents. Награды вручит представитель Федерального министерства образования и науки Германии парламентский статс-секретарь доктор Михаэль Майстер. Виртуальная церемония награждения пройдет 26 октября 2020 года (пн.) с 10:00 до 11:30 по центральноевропейскому времени. Приглашаем вас посетить эту церемонию виртуально и взять интервью у лауреатов по видеосвязи после награждения.

Просим подтвердить участие в виртуальной церемонии награждения и/или отправить заявки на интервью победителей Green Talents Competition 2020 до 23 октября 2020 года по адресу greentalents@mcgroup.com.

Общие сведения

Программу Green Talents курирует министр образования и науки Германии Аня Карличек. С 2009 года ее лауреаты – талантливые исследователи – получают возможность поделиться своими представлениями о зеленых концепциях для того, чтобы изменить мир к лучшему. В этом году жюри, состоящее из признанных немецких экспертов, отобрало 25 перспективных исследователей из 589 соискателей, представлявших 87 стран. В качестве приза каждый из них получил приглашение на престижный форум «Green Talents – International Forum for High Potentials in Sustainable Development».

В связи со сложной эпидемиологической обстановкой на фоне распространения COVID-19, в этом году форум впервые пройдет полностью в дистанционном

формате в виде виртуального форума — Virtual Science Forum. В рамках этого

форума 25 лауреатов программы Green Talents отправятся в увлекательный виртуальный тур, чтобы ознакомиться с немецкой научной средой в области устойчивого развития, пообщаться снемецкими учеными и познакомиться с другими лауреатами программы. В ближайшие дни лауреаты удаленно посетят немецкие научно-исследовательские институты, университеты и организации, которые занимаются вопросами устойчивого развития, и обсудят свои проекты с местными экспертами. Среди научно-исследовательских институтов, которые в этом году принимают участие в программе Гамбургский университет, компания „my Boo“ (изготавливает велосипеды из бамбука), Центр изучения океанов в Киле GEOMAR Helmholtz, Институт демографических исследований имени Макса Планка (MPIDR), Институт катализа Ассоциации Лейбница (LIKAT, Росток), Фраунгоферовский институт компьютерной графики (IGD) и Потсдамский институт изучения климатических изменений (PIK).

Получив возможность установить контакты с представителями немецкого научного сообщества и обсудив свои идеи с исследователями, занимающимися приоритетными направлениями инновационного развития, лауреаты смогут заложить основы будущего сотрудничества. Чтобы поддержать усилия участников программы, им будет направлено приглашение приехать в Германию в 2021 году на полностью оплаченную научную стажировку в выбранной ими организации.

Примите участие в форуме Green Talents Science Forum 2020 и следите за нашими публикациями на веб-сайте www.greentalents.de, в Twitter и в LinkedIn!